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Президент Грузии против конституции: "Мечта" обещает дать отпор

Президент Грузии против конституции: &quot;Мечта&quot; обещает дать отпор
© Фото: сайт президента Грузии
Глава правящей партии Грузии прокомментировал ситуацию с решением президента страны совершить европейское турне, вопреки воле правительства.

"Грузинская мечта" не оставит безнаказанным нарушение президентом Саломе Зурабишвили конституции, пообещал председатель партии.

"Яснее ясного, что Конституция Грузии очень грубо нарушается президентом Грузии. Она принесла присягу на этой Конституции, хотя очень грубо нарушает ее, что является очень тяжелым событием, и мы должны реагировать соответственно. Мы не можем оставить это без реагирования"

– Ираклий Кобахидзе

Политик напомнил, что в парламентской республике – а Грузия относится именно к этому типу – право на реализацию исполнительной власти, а также внутренней и внешней политики принадлежит только правительству, но не президенту.

Более того, в конституции особо сказано, что президент может вести переговоры на международном уровне только с разрешения правительства, отметил Кобахидзе.

Говоря о конкретных мерах реагирования, политик признал, что одна из двух возможных реакций – запуск импичмента – не имеет смысла, так как на стороне Зурабишвили оппозиция, и инициатива не наберет нужного числа голосов.

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Импичмент президенту Грузии: угрожает ли Зурабишвили отставка?

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