Баку призвал Литву не вмешиваться в дела Азербайджана

Опубликовано: 19:15, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана прокомментировал заявление главы пресс-службы министерства иностранных дел Литвы и призвал Вильнюс не верить армянской пропаганде.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде призвал пресс-секретаря литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса не верить пропаганде Еревана.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Литвы прокомментировал ситуацию вокруг Лачинской дороги в социальных сетях.

Он подчеркнул, что в течение трех последних лет Армения злоупотребляла Лачинской дорогой, в то время как Литва молчаливо реагировала на данную ситуацию.

"Азербайджан в целях предотвращения злонамеренных действий Армении создал в Лачине погранично-пропускной пункт, а также предложил использовать для перевозок дорогу Агдам-Ханкенди"

- Айхан Гаджизаде

Гаджизаде напомнил, что Международный суд ООН в июле отклонил ходатайство Еревана о закрытии ППП "Лачин", а Баку упростил транспортировку карабахских армян.

В заключение дипломат посоветовал Литве не подрывать мирный процесс, призвать армянскую сторону к действиям ради мирного соглашения.