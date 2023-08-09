Баку призвал Литву не вмешиваться в дела Азербайджана

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде призвал пресс-секретаря литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса не верить пропаганде Еревана.
Ранее руководитель пресс-службы МИД Литвы прокомментировал ситуацию вокруг Лачинской дороги в социальных сетях.
Он подчеркнул, что в течение трех последних лет Армения злоупотребляла Лачинской дорогой, в то время как Литва молчаливо реагировала на данную ситуацию.
"Азербайджан в целях предотвращения злонамеренных действий Армении создал в Лачине погранично-пропускной пункт, а также предложил использовать для перевозок дорогу Агдам-Ханкенди"
- Айхан Гаджизаде
Гаджизаде напомнил, что Международный суд ООН в июле отклонил ходатайство Еревана о закрытии ППП "Лачин", а Баку упростил транспортировку карабахских армян.
В заключение дипломат посоветовал Литве не подрывать мирный процесс, призвать армянскую сторону к действиям ради мирного соглашения.