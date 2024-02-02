"Почта России" на время прекращает наземную доставку в страны Европы

Минимум до апреля "Почта России" будет доставлять посылки в Европу только по воздуху. Восстановить наземную доставку обещают в течение нескольких месяцев.

"Почта России" в течение нескольких месяцев не будет осуществлять наземную доставку в 24 страны Европы. Об этом сказано на сайте компании.

"Почта России временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом. Список стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония"

– почтовый оператор РФ

При этом в компании отметили, что временный отказ от наземной доставки обусловлен бюрократическими сложностями, возникающими при оформлении наземных перевозок.

Устранить проблему планируется за 2 месяца, передает ТАСС.