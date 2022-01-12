Россия нарастила производство черной икры

Черной икры в России стали производить больше. За минувший год в Астраханской области произвели 25 т деликатеса. Росту производства способствует господдержка.

В Астраханской области - главном в РФ регионе-производителе черной икры производство выросло до 25 т.

Рост производства деликатеса за два года составил 9%, уточнил глава Минсельхоза региона Руслан Пашаев.

"Объем производства товарных осетровых увеличился на 5% и составил 2,1 тыс. тонн, производство пищевой икры осетровых рыб возросло на 9% и составило 25 тонн"

– министр

Он уточнил, что рост связан с господдержкой, за два года в отрасль было направлено 93 млн рублей, их пустили на новое оборудование и закупку дорогостоящих кормов для осетровых, передает ТАСС.