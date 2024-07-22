В Армении заявили о диверсификации своей экономики

Глава Минэкономики Армении пообщался с руководителем внешнеполитического ведомства Литвы. Стороны поговорили на тему торгово-экономического взаимодействия.

Армения находится на пути экономической диверсификации. Об этом заявил глава Минэкономики страны Геворг Папоян на встрече с руководителем МИД Литвы.

В ходе переговоров с Габриэлюсом Ландсбергисом армянский министр отметил, что сейчас у стран есть уникальная возможность для дальнейшего наращивания сотрудничества в экономике.

Участники встречи также подтвердили, что торгово-экономические взаимодействие Армении и Литвы обладает большим потенциалом для расширения.

Кроме того, стороны затронули вопросы привлечения инвестиций, гармонизации стандартов Евросоюза и развития торгово-экономических связей с ЕС.