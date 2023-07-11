В НАТО озвучили условия для вступления Грузии

Опубликовано: 19:50, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны НАТО подтвердили право Грузии присоединиться к альянсу. Однако для этого Тбилиси предстоит выполнять ряд требований

НАТО подтверждает право Грузии на вступление в организацию. Об этом сказано в заявлении стран Североатлантического альянса, сделанного по итогам первого дня литовского саммита.

При этом в организации отметили, что Тбилиси должен сначала для этого выполнить все стандартные условия, в том числе план действий по членству.

"Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса, мы подтверждаем все элементы этого решения"

– сказано в заявлении

Саммит в Литве

Представители стран НАТО прибыли в Вильнюс для участия в саммите организации, который пройдет 11-12 июля. Центральной темой встречи станет украинский вопрос. Ожидается также обсуждение ряда других тем.