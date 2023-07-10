Эрдоган согласился пустить Швецию в НАТО

Президент Турции готов содействовать максимально быстрой ратификации протокола о приеме Швеции в состав Североатлантического альянса. Такое заявление сделал генсек организации.
Анкара отказывается от прежней позиции и готова снять вето, связанное с вступлением Швеции в НАТО.
Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Заявление политик сделал после прошедшей сегодня в Вильнюсе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В переговорах участвовал также глава шведского правительства Ульф Кристерссон. Присутствовал на них и председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки"
– Столтенберг
Глава альянса пояснил, что объединение, со своей стороны, готово на определенные встречные шаги:
- разработка особого механизма для борьбы с терроризмом,
- учреждение поста специального представителя по антитеррору.