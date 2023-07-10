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Эрдоган согласился пустить Швецию в НАТО

Эрдоган согласился пустить Швецию в НАТО
© Фото: сайт НАТО
Президент Турции готов содействовать максимально быстрой ратификации протокола о приеме Швеции в состав Североатлантического альянса. Такое заявление сделал генсек организации.

Анкара отказывается от прежней позиции и готова снять вето, связанное с вступлением Швеции в НАТО.

Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Заявление политик сделал после прошедшей сегодня в Вильнюсе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В переговорах участвовал также глава шведского правительства Ульф Кристерссон. Присутствовал на них и председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки"

– Столтенберг

Глава альянса пояснил, что объединение, со своей стороны, готово на определенные встречные шаги:

  • разработка особого механизма для борьбы с терроризмом,
  • учреждение поста специального представителя по антитеррору.
Эрдоган: членство Швеции в НАТО лежит через вступление Турции в Евросоюз

Эрдоган: членство Швеции в НАТО лежит через вступление Турции в Евросоюз

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