Эрдоган: членство Швеции в НАТО лежит через вступление Турции в Евросоюз

Опубликовано: 13:30, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Турция ждет Владимира Путин для обсуждения "зерновой сделки, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Также он сообщил, членство Швеции в НАТО лежит через принятие Турции в ЕС.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что открытие европейской двери для Турции откроет Швеции путь к членству в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара ждет от Стокгольма выполнения условий для вступления в альянс.

Зерновая сделка

Также лидер Турецкой Республики ожидает визит российского президента Владимира Путина для обсуждения "зерновой сделки". По его словам, Анкара ждет от Путина конструктивной реакции.

"Я не ожидаю, что на встрече с уважаемым Путиным мы увидим другую позицию. Какую позицию показывал до сегодняшнего дня уважаемый Путин, такую и покажет. Наши товарищи продолжают обширное обсуждение темы с российскими коллегами"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Ответ Москвы

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что дата поездки Путина в Турцию еще неизвестна, однако при необходимости диалог двух президентов может появиться в графике.

"Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Если потребуется, то такое обсуждение состоится. Но пока в плане сделки ничего не поменялось и ничего нового мы вам сказать не можем"

- Дмитрий Песков

Помимо этого, он прокомментировал развитие турецко-украинских отношений. Пресс-секретарь выразил надежду, что контакты Анкары и Киева не будут направлены против Москвы.