Путин готов провести встречу Эрдогана и Асада

Опубликовано: 21:27, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководитель российской посреднической работы в турецко-сирийском урегулировании Александр Лаврентьев рассказал о прогрессе усилий по нормализации диалога двух стран. Он сообщил, что президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в присутствии Владимира Путина после утверждения общего плана урегулирования.

Как рассказал сегодня специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, Владимир Путин готов стать посредником на первой постконфликтной встрече его турецкого и сирийского коллег Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

При этом дипломат подчеркнул, что встреча станет возможна только после того, как общий план нормализации политического диалога Турции и Сирии будет проработан и согласован.

Лаврентьев обратил внимание, что работа по примирению двух соседствующих государств не стоит на месте и постоянно движется к успешному разрешению накопившихся проблем. Уже прошли турецко-сирийские переговоры экспертного уровня, затем уровня глав Минобороны и МИД.

На министерской встрече были выработаны направления, по которым дипломатические ведомства двух стран будут прорабатывать общий план нормализации диалога. По словам Александра Лаврентьева, чиновники двух стран трудятся над завершением и приведением в действие этого плана.

"Когда стороны завершат эту работу, президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина"

– Александр Лаврентьев

Специальный представитель российского президента по Сирии отметил, что работа весьма непростая, поскольку между сторонами сохраняются разногласия, в том числе по присутствию и активности турецких сил на сирийском севере, но Москва продолжает воздействовать на Анкару и Дамаск с целью синхронизации их точек зрения и действий с участием в событиях на земле ВС РФ.

Дипломат указал на то, что основной проблемой турецко-сирийской нормализации остаются войска США на северо-востоке Сирии, пишет Al Arabiya.