Эрдоган допустил примирение с Асадом

Президент Турции считает, что для примирения с главой сирийского государства сейчас нет никаких препятствий. При этом Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что это произойдет после того, как в соседней стране будет налажена борьба с террористами.
Президент Турции допускает свое примирение с главой сирийского государства. Об этом он сказал в интервью, вышедшем сегодня на телеканале CNN.
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, для этого нет никаких препятствий.
В то же время глава турецкого государства указал на то, что перед этим необходимо будет наладить борьбу с терроризмом в Сирии. Он добавил, что Турция пока не планирует выводить свои войска с севера соседнего государства.