Эрдоган допустил примирение с Асадом

Опубликовано: 18:58, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

Президент Турции считает, что для примирения с главой сирийского государства сейчас нет никаких препятствий. При этом Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что это произойдет после того, как в соседней стране будет налажена борьба с террористами.

Президент Турции допускает свое примирение с главой сирийского государства. Об этом он сказал в интервью, вышедшем сегодня на телеканале CNN.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, для этого нет никаких препятствий.

В то же время глава турецкого государства указал на то, что перед этим необходимо будет наладить борьбу с терроризмом в Сирии. Он добавил, что Турция пока не планирует выводить свои войска с севера соседнего государства.