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Эрдоган допустил примирение с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: официальный сайт президента Турции
Президент Турции считает, что для примирения с главой сирийского государства сейчас нет никаких препятствий. При этом Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что это произойдет после того, как в соседней стране будет налажена борьба с террористами.

Президент Турции допускает свое примирение с главой сирийского государства. Об этом он сказал в интервью, вышедшем сегодня на телеканале CNN.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, для этого нет никаких препятствий.

В то же время глава турецкого государства указал на то, что перед этим необходимо будет наладить борьбу с терроризмом в Сирии. Он добавил, что Турция пока не планирует выводить свои войска с севера соседнего государства.

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