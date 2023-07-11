Саммит НАТО стартовал в Литве

Опубликовано: 15:00, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Генсек НАТО дал старт «историческому» саммиту альянса в Литве. Планируется обсуждение жизненно важных инициатив, в числе которых – милитаризация промышленности стран-участниц НАТО.

В Вильнюсе открылся очередной саммит стран-участниц НАТО. Событие обещает быть поистине историческим: планируется рассмотрение возможности вхождения в блок Украины, а также принятие решений об увеличении присутствия войск альянса непосредственно у российских границ.

«Сегодня мы примем много решений, которые усилят наш альянс»

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, в ходе вступительной речи глава альянса отметил, что это первый саммит, в котором Финляндия участвует как полноправный член НАТО. В скором времени в НАТО вступит и Швеция, также отметил Столтенберг.

Также главы Североатлантического альянса обсудят новые оборонные планы, наращивание оборонных расходов и милитаризацию промышленности.