Когда Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО?

Опубликовано: 11:00, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Турецкий парламент может одобрить заявку Швеции на участие в Североатлантическом альянсе уже в самом скором времени. По данным турецких СМИ, это может произойти в течение ближайших полутора недель.

Стали известны примерные сроки, когда парламент Турции может одобрить вступление Стокгольма в состав НАТО.

По данным CNN Türk, ратификация может произойти уже до конца будущей недели.

На первом этапе шведская заявка должна получить одобрение парламентской комиссии по иностранным делам. Затем ее передадут в Генассамблею законодательного органа.

Свою подпись под законопроектом о ратификации должен будет поставить президент.

Заключительная часть процесса - публикация в официальном издании руководства Турции Resmi Gazete.

Напомним, накануне генсек альянса по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе заявил о готовности главы турецкого государства ускорить передачу протокола о вступлении Швеции в НАТО в парламент.