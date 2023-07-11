РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Когда Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО?

Когда Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО?
© Фото: Сайт НАТО
Турецкий парламент может одобрить заявку Швеции на участие в Североатлантическом альянсе уже в самом скором времени. По данным турецких СМИ, это может произойти в течение ближайших полутора недель.

Стали известны примерные сроки, когда парламент Турции может одобрить вступление Стокгольма в состав НАТО.

По данным CNN Türk, ратификация может произойти уже до конца будущей недели.

  • На первом этапе шведская заявка должна получить одобрение парламентской комиссии по иностранным делам. Затем ее передадут в Генассамблею законодательного органа.
  • Свою подпись под законопроектом о ратификации должен будет поставить президент.
  • Заключительная часть процесса - публикация в официальном издании руководства Турции Resmi Gazete.

Напомним, накануне генсек альянса по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе заявил о готовности главы турецкого государства ускорить передачу протокола о вступлении Швеции в НАТО в парламент.

Эрдоган согласился пустить Швецию в НАТО

Эрдоган согласился пустить Швецию в НАТО

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1215 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version