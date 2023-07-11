Когда Турция ратифицирует заявку Швеции в НАТО?

Турецкий парламент может одобрить заявку Швеции на участие в Североатлантическом альянсе уже в самом скором времени. По данным турецких СМИ, это может произойти в течение ближайших полутора недель.
Стали известны примерные сроки, когда парламент Турции может одобрить вступление Стокгольма в состав НАТО.
По данным CNN Türk, ратификация может произойти уже до конца будущей недели.
- На первом этапе шведская заявка должна получить одобрение парламентской комиссии по иностранным делам. Затем ее передадут в Генассамблею законодательного органа.
- Свою подпись под законопроектом о ратификации должен будет поставить президент.
- Заключительная часть процесса - публикация в официальном издании руководства Турции Resmi Gazete.
Напомним, накануне генсек альянса по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе заявил о готовности главы турецкого государства ускорить передачу протокола о вступлении Швеции в НАТО в парламент.