Президенты Грузии и Литвы обсудили законопроект об иноагентах

Саломе Зурабишвили пообщалась по телефону с литовским коллегой. В ходе беседы двух президентов обсуждался законопроект об иноагентах.

В среду, 24 апреля, состоялся телефонный разговор президентов Грузии и Литвы Саломе Зурабищвили и Гитанаса Науседы. Об этом сообщили в администрации главы грузинского государства.

В ходе беседы стороны обсудили законопроект об иноагентах, принятый недавно парламентом Грузии в первом чтении.

Науседа отметил, что его беспокоит этот законопроект, поскольку он может сказаться на интеграции Грузии в Евросоюз. Он также добавил, что Литва поддерживает стремление грузинских граждан к европейскому будущему.

В свою очередь, Зурабишвили обратила внимание на то, что Грузия продолжит защищать европейское будущее через парламентские выборы, которые запланированы на 26 октября.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Первая попытка принять этот законопроект была предпринята грузинским руководством прошлой весной, но тогда оно решило отозвать его из-за массовых митингов.

После принятия этого закона иноагентами в республике будут считаться организации, которые преследуют "интересы иностранных сил". Закон обяжет их регистрироваться в специальном реестре и раз в год предоставлять декларации о доходах.