Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в первом чтении

Грузинские парламентарии единогласно поддержали законопроект об иноагентах. Первую попытку принять этот закон власти республики предприняли весной прошлого года.

В среду, 17 апреля, парламент Грузии принял в первом чтении проект закона об иноагентах. Об этом по итогам пленарного заседания сообщил спикер парламента республики.

По словам Шалвы Папуашвили, за принятие законопроекта проголосовали 83 парламентария, а против – ни одного.

В эти минуты в Тбилиси проходит акция протеста, участники которой выступают против этого законопроекта.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Согласно документу, организации, которые преследуют в республике "интересы иностранных сил ", обяжут регистрироваться в специальном реестре и ежегодно предоставлять декларации о доходах.

Обсуждение законопроекта в парламенте началось в этот понедельник. Это вторая попытка грузинских властей принять закон об иноагентах. Первую они предприняли весной прошлого года, однако тогда отказались от этой идеи из-за массовых протестных акций.