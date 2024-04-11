Вестник Кавказа

Законопроект об иноагентах принят парламентом Грузии в первом чтении

Парламент Грузии
© Фото: сайт правительства Грузии
Грузинские парламентарии единогласно поддержали законопроект об иноагентах. Первую попытку принять этот закон власти республики предприняли весной прошлого года.

В среду, 17 апреля, парламент Грузии принял в первом чтении проект закона об иноагентах. Об этом по итогам пленарного заседания сообщил спикер парламента республики.

По словам Шалвы Папуашвили, за принятие законопроекта проголосовали 83 парламентария, а против – ни одного.

В эти минуты в Тбилиси проходит акция протеста, участники которой выступают против этого законопроекта.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Согласно документу, организации, которые преследуют в республике "интересы иностранных сил ", обяжут регистрироваться в специальном реестре и ежегодно предоставлять декларации о доходах.

Обсуждение законопроекта в парламенте началось в этот понедельник. Это вторая попытка грузинских властей принять закон об иноагентах. Первую они предприняли весной прошлого года, однако тогда отказались от этой идеи из-за массовых протестных акций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1540 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Обсуждение законопроекта об иноагентах возобновилось в парламенте Грузии

Обсуждение законопроекта об иноагентах возобновилось в парламенте Грузии

Грузия vs закон об иноагентах: почему продолжаются протесты?

Грузия vs закон об иноагентах: почему продолжаются протесты?

Президент Грузии обратилась к Евросоюзу из-за ситуации в стране

Президент Грузии обратилась к Евросоюзу из-за ситуации в стране

Протесты против закона об иноагентах в Грузии продолжатся в среду

Протесты против закона об иноагентах в Грузии продолжатся в среду

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы