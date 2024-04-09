Вестник Кавказа

Протесты против закона об иноагентах в Грузии продолжатся в среду

Протесты против закона об иноагентах в Грузии продолжатся в среду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция в Грузии на вечернем митинге во вторник анонсировала новую акцию в среду днем. В Тбилиси протестуют против законопроекта об иноагентах, проводятся задержания.

Сегодня в полдень грузинская оппозиция снова соберется в центре Тбилиси, чтобы выразить протест против законопроекта об агентах иностранного влияния.

О планах провести новый митинг оппозиционеры заявили накануне, после акции протеста, завершившейся за полночь. Новая акция стартует в грузинской столице в полдень - 11.00 по московскому времени. В этом время в парламенте должно продолжиться рассмотрение скандального законопроекта.

Митинг во вторник вечером привел к стычкам с правоохранителями, применялся слезоточивый газ. В результате на протестной акции около 20 человек были задержаны, пострадал один полицейский.

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