Вестник Кавказа

На акции против закона об иноагентах в Грузии задержали более 10 человек

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером в столице Грузии проходит акция протеста против намерения властей принять закон об иноагентах. Демонстранты собираются возле здания парламента второй день подряд.

Вечером 16 апреля сотрудники МВД задержали на акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси более 10 человек. Об этом сказано в заявлении ведомства.

"Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста"

– пресс-служба министерства

В МВД также отметили, что пострадавший в ходе митинга правоохранитель в настоящее время находится в одной из столичных клиник.

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