Полиция применила перцовый спрей на акции против закона об иноагентах в Тбилиси

Сотрудники МВД начали задерживать людей, пришедших на акцию против законопроекта об иноагентах. В отношении демонстрантов правоохранители также применили перцовый спрей.

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси забросали сотрудников МВД тяжелыми предметами. Об этом пишут грузинские СМИ.

В какой-то момент между демонстрантами и полицией произошла стычка, в ходе которой пострадал один правоохранитель. Согласно предварительным данным, митингующие использовали камни.

Сообщается также, что чуть раньше спецназ применил перцовый спрей, чтобы разогнать людей, заблокировавних вход в здание парламента.

В настоящее время спецназ пытается оттеснить митингующих с улиц, которые прилегают к зданию парламента. К самому зданию стянули спецназ МВД, полиция привела в готовность водомет.

Правоохранители начали задерживать митингующих, передает "Интерфакс".