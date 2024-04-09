Жители Тбилиси вышли на вечернюю акцию протеста против закона об иноагентах

Вечером 16 апреля в Тбилиси началась очередная акция протеста против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Демонстранты собрались возле здания парламента и на прилегающих улицах. На месте также находятся сотрудники силовых структур.
Сегодня утром депутаты вновь приступили к рассмотрению законопроекта об иноагентах. При этом само голосование о принятии документа в первом чтении, как ожидается, пройдет в среду.
Законопроект об иноагентах в Грузии
Данный законопроект вводит понятие "организаций, проводящих интересы иностранной силы". Именно они и будут считаться иноагентами. Такие организации будут числиться в особом реестре. Их обяжут ежегодно подавать декларацию о финансах.
Год назад власти республики попытались принять данный законопроект, но после волны протестных акций решили отказаться от этой идеи. Накануне в парламенте начались обсуждения этого законопроекта. Против него выступили оппозиция и президент республики, представительство ЕС и посольство США.