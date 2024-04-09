Жители Тбилиси вышли на вечернюю акцию протеста против закона об иноагентах

В грузинской столице продолжаются акции протеста против принятия закона об иноагентах. В настоящее время демонстранты протестуют возле здания парламента.

Вечером 16 апреля в Тбилиси началась очередная акция протеста против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Демонстранты собрались возле здания парламента и на прилегающих улицах. На месте также находятся сотрудники силовых структур.

Сегодня утром депутаты вновь приступили к рассмотрению законопроекта об иноагентах. При этом само голосование о принятии документа в первом чтении, как ожидается, пройдет в среду.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Данный законопроект вводит понятие "организаций, проводящих интересы иностранной силы". Именно они и будут считаться иноагентами. Такие организации будут числиться в особом реестре. Их обяжут ежегодно подавать декларацию о финансах.

Год назад власти республики попытались принять данный законопроект, но после волны протестных акций решили отказаться от этой идеи. Накануне в парламенте начались обсуждения этого законопроекта. Против него выступили оппозиция и президент республики, представительство ЕС и посольство США.