Режиссер Римас Туминас умер в Италии

Выдающийся театральный режиссер Римас Туминас, на протяжении 15 лет руководивший Театром Вахтангова, ушел из жизни. Деятель искусства скончался после продолжительной серьезной болезни.

Режиссер Римас Туминас скончался в Италии, ему было 72 года. О смерти знаменитого театрального режиссера рассказал директор Театра Вахтангова.

"Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас"

– Кирилл Крок

На протяжении последних лет режиссер страдал серьезной болезнью. Сообщалось, что он борется с раком легких. Болезнь, по данным СМИ, проявилась у него в 2014 году. Сам Туминас свой диагноз не комментировал.

Биография Римаса Туминаса

Знаменитый театральный деятель появился на свет 20 января 1952 года. Место рождения – Кельме (Литва).

Туминас – выпускник ГИТИСа, а точнее режиссерского факультета. Учился сначала в консерватории в Литве. После окончания института работал в театрах в Вильнюсе и Москве, а также за границей – в том числе в Финляндии, Швеции и Польше.

Создатель Малого театра Вильнюса (1990). Работал его художественным руководителем вплоть до 2022 года.

В 2007 году Римас Туминас стал худруком московского Театра имени Вахтангова. Благодаря его спектаклям, театр вошел в число самых известных драматических театров России.

Об отставке Туминаса стало известно в мае 2022 года. Тогда же была предана огласке информация о том, что с марта того же года из-за болезни, которая нуждалась в лечении, худрук театра жил в Литве.

Римас Туминас – обладатель множества премий и наград. За всю жизнь он поставил около 50 спектаклей, а также две оперы.