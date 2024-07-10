Александр Васильев: Славяно-тюркское единство – сложный культурно-исторический феномен

Дарья Мелехова

В Барнауле проходит международный экспертный форум "Cлавяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность". Заведующий отделом истории Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Александр Васильев рассказал "Вестнику Кавказа" о этом культурно-историческом феномене.

- Александр Дмитриевич, на форуме вы выступили модератором дискуссионная площадки "Исторические исследования процессов эволюции славяно-тюркского мира". В чем ценность концепции славяно-тюркского единства?

- Контакты тюрок и славян насчитывают много сотен, возможно, тысячи лет. И именно они стали фундаментом для наших отношений сейчас. Мы можем привести много примеров того, как развивались славяно-тюркские отношения и в древности, и в средневековье. Это был очень сложный процесс. Конечно, мы не можем сказать, что все было абсолютно безоблачно. Были разные эпизоды и разные этапы, были и конфликты, и случаи успешного политического или хозяйственного взаимодействия. Есть большое количество вещей, которые нас объединяют. Это и общность культуры, это и бытовые связи, это и смешанные браки, это и эпизоды конструктивной политической истории, это и обширная география, в рамках которой мы все проживаем.

- Это касается и Азербайджана?

- Конечно, когда мы слышим "Большой Алтай", то, прежде всего, приходят на ум Казахстан, Киргизия, Монголия, то есть те страны, которые непосредственно географически близки к этому региону. Но Алтай – прародина тюрок, поэтому неверно отказывать Азербайджану в принадлежности тюркской цивилизации. На форуме присутствуют участники из Азербайджана. Конечно, сопричастность Азербайджана в тюркской цивилизации, которая зародилась на территории Алтая, несомненна.

Азербайджан для России имеет огромное культурное, историческое, геополитическое значение. Там традиционно сильна роль русского языка. Если мы посмотрим на Баку, то там сильна русская городская культура, где русский язык является маркером образованности, высокой культуры и принадлежности к научной, образовательной, культурной элите страны. Экономические связи России и Азербайджана имеют все шансы на укрепление и дальнейшее развитие. И если мы возьмем фактор географический, политический, геополитический, то Азербайджан – очень важная для России страна. Она расположена в очень важном регионе, на берегу Каспийского моря. И этот фактор нужно учитывать и максимально использовать для улучшения российско-азербайджанских отношений.

- Способствуют ли сближению такие форумы как "Cлавяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая"?

- Они позволяют большому научному сообществу обсуждать важные гуманитарные проблемы, важные вопросы нашей общей культуры и истории. Прекрасно, что есть такой центр "Большой Алтай", который объединил всех нас, который объединяет такую обширную географическую общность, которая и называется Большой Алтай.

Уникальность сегодняшнего форума в том, что на нем достаточно активно и объективно обсуждаются проблемы такого сложного культурно-исторического феномена как славяно-тюркское единство. Сегодня как раз в рамках пленарного заседания эта сложность и комплексность этого феномена всем стала совершенно очевидна и была очень четко артикулирована его участниками.