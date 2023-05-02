Что посмотреть в Монголии

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Монголия - страна с богатой историей, традициями и культурой, но назвать ее популярным туристическим нельзя. Это скорее место для тех, кому хочется привнести в свою жизнь немного экзотики. Но за последний год ситуация стала меняться и спрос на туры в Монголию из России стал расти. Лидером по росту турпотока стала именно Монголия.

Почему стоит съездить в Монголию?

Около 40% монголов ведут кочевой образ жизни, а половина всего населения страны живет в столице - Улан-Баторе. Монголия не имеет выхода к морю, она расположена между сибирской тайгой и среднеазиатскими степями и пустынями. В пределах границ страны есть несколько природных достопримечательностей, особенно заслуживающих внимания.

Пустыня Гоби, где обитают двугорбые верблюды, расположена как на территории Монголии, так и Китая.

Национальный парк Алтай-Таван-Богд, имеющий общие границы с Россией и Китаем, откуда можно увидеть самую высокую точку Монголии - пик Куйтэн-Уул. В самом парке есть множество озер, лесов, долин и лугов.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж - один из самых живописных в Монголии. Там есть турбазы, дома отдыха, а также варианты проживания в юртах для туристов. Находится парк всего в 80 км от Улан-Батора.

Долина реки Орхон с нетипичными для степной страны пышными зелеными лугами и водопадом Улаан-Цутгалан, где регулярно можно увидеть кочевников и пастухов. Культурный ландшафт долины Орхон с развалинами древних городов и монастырей включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк Хустайн-Нуруу, где занимаются воссозданием дикой популяции лошади Пржевальского.

Хубсугул - крупнейшее пресноводное озеро Монголии, известное как младший брат Байкала.

Убсу-Нур - самый большой монгольский соленый водоем, расположен на границе с российской республикой Тыва.

Улан-Батор

Интересна и столица Монголии. Улан-Батор был основан в XVII веке как буддистский монастырь, но позже приобрел известность как один из финансовых центров Центральной Азии. В XIX веке в Улан-Баторе был построен буддийский монастырь Гандантэгченлин. А еще Улан-Батор официально назван самой холодной столицей мира. Это связано с тем, что город расположен на высоте 1350 метров над уровнем моря.

Кухня

Будь то сельская местность или столичный Улан-Батор, сытная монгольская кухня обычно содержит два элемента: мясо и молочные продукты. Особенно популярна баранина.

Проживание

В отличие от Улан-Батора, в других частях Монголии, где туризм пока не так развит, цены на жилье могут намного выше, поскольку вариантов размещения меньше.

Можно ли в Монголию по российскому паспорту?

Нет, несмотря на то, что гражданам РФ не нужна виза для въезда в Монголию, если срок поездки не превышает 30 дней, необходим загранпаспорт, причем он должен действовать не менее полугода на момент предполагаемого выезда из страны. Въехать в Монголию из России можно как самолетом и поездом, так и на автомобиле через десяток КПП. С прошлого года въезжать в Монголию можно без ковид-сертификатов, ПЦР-тестов и карантина.

Когда лучше ехать в Монголию?

Поскольку зимой в Монголии достаточно холодно, самое лучшее время для поездки - с мая по сентябрь. Но если планировать путешествие с точки зрения заезда в пустыню Гоби, то тогда лучше ехать не летом, а в мае или сентябре-октябре.