Вестник Кавказа

В Ставрополе из-за жары сгорели дачи

В Ставрополе из-за жары сгорели дачи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жара на российском юге порождает ежедневные пожары. Сегодня в Ставрополе горели нежилые дачи, девять зданий выгорело целиком до того, как пожарники справились с огнем.

Тяжелая жара в сочетании с сильным ветром привела сегодня в Ставрополе к пожару в садовом некоммерческом товариществе "Ветерок" – загорелись сразу десять дач, из которых спасти от огня удалось только одну.

По данным ставропольским спасателей, на пожаре никто из дачников и огнеборцев не пострадал. На тушение огня было брошено 30 пожарников на девяти машинах, непосредственно в "Ветерке" был организован оперативный штаб.

"В городе Ставрополе в СНТ "Ветерок" происходит горение 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Существует угроза распространения огня. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода"

– ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарников возгорание удалось быстро ликвидировать, несмотря на сложные погодные условия. Сгорело девять дач, еще три пострадали и свыше тридцати остались невредимыми. Позднее в мэрии уточнили, что сгоревшие строения были заброшенными.

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