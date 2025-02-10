Вестник Кавказа

Двух молодых людей задержали за распространение контрафактной продукции в Армении

Двух молодых людей задержали за распространение контрафактной продукции в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое парней попались в Армении на распространении некачественной алкогольной продукции. Они разливали ее по бутылкам прямо в жилом доме.

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали двух молодых людей за распространение контрафактной алкогольной продукции. Об этом сказано в сообщении МВД республики.

В пресс-службе ведомства отметили, что парни 22 и 24 лет были пойманы в центре армянского города Армавир. Они разливали некачественную водку в подвале жилого дома, в котором один из них проживает.

В ходе обыска у них были найдены 30 бутылок водки. Такое же количество бутылок, а также пустые бутылки с фальшивыми этикетками и тара со спиртом были обнаружены в подвале дома 24-летнего молодого человека.

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