Иран нарастил добычу нефти за прошлый год на 13%

Объемы добываемой нефти выросли в Иране за прошлый год. По общим показателям добычи исламская республика стала третьей в ОПЕК.

Иран увеличил нефтедобычу почти на 13% за минувший год. Среднесуточная добыча "черного золота" составила порядка 3,26 млн баррелей в исламской республике, сообщается в докладе ОПЕК.

Сообщается, что в декабре уровень добычи находился на уровне 3,3 млн баррелей, а в первом месяце этого года – 3,28 млн баррелей.

Отметим, что в минувшем году Иран занял третье место в ОПЕК по добыче "черного золота", уступив только Ираку и Саудовской Аравии.

Тегеран намерен нарастить объемы добываемого сырья до 4 млн баррелей в день.