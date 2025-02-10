Вестник Кавказа

Иран нарастил добычу нефти за прошлый год на 13%

Иран нарастил добычу нефти за прошлый год на 13%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объемы добываемой нефти выросли в Иране за прошлый год. По общим показателям добычи исламская республика стала третьей в ОПЕК.

Иран увеличил нефтедобычу почти на 13% за минувший год. Среднесуточная добыча "черного золота" составила порядка 3,26 млн баррелей в исламской республике, сообщается в докладе ОПЕК. 

Сообщается, что в декабре уровень добычи находился на уровне 3,3 млн баррелей, а в первом месяце этого года – 3,28 млн баррелей. 

Отметим, что в минувшем году Иран занял третье место в ОПЕК по добыче "черного золота", уступив только Ираку и Саудовской Аравии. 

Тегеран намерен нарастить объемы добываемого сырья до 4 млн баррелей в день.

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