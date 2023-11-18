Индия и Китай на пороге очередного конфликта. На этот раз - за воду

Осенью Индии и Китаю удалось завершить четырехлетнее противостояние на границе в Гималаях, но спустя несколько месяцев страны на пороге очередного конфликта, на этот раз за воду. Почему две ядерные державы, приграничные разногласия между которыми длятся уже более полувека, могут оказаться в списке стран, борющихся за воду - самый ценный ресурс?

Что произошло?

В декабре прошлого года Китай одобрил создание крупнейшего гидроэлектрокомплекса на планете, который будет производить электричества в три раза больше, чем крупнейшая плотина в мире на сегодняшний день - ”Три ущелья”. Стоимость ГЭС на реке Цангпо составит почти $140 млрд, проект является частью 5-летнего плана КНР по продвижению зеленой энергии и борьбе с загрязнением окружающей среды. По оценкам, мощности, вырабатываемой новой китайской плотиной хватит для обеспечения электричеством 300 млн человек - более пятой части населения Китая.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В чем важность реки Цангпо?

Исток Цангпо находится на леднике Ангси в Восточном Тибете, а сама река проходит через Гималайский хребет. Цангпо, которую в Индии называют Брахмапутра, самая высокогорная река на планете. Цангпо падает с высоты в 2700 метров в Большой каньон Ярлунг-Цангпо, который в два раза глубже, чем Большой каньон в США. Именно этот перепад высот и делает реку привлекательной для осуществления проекта по строительству ГЭС.

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Что не так с китайским проектом?

Проект ГЭС на реке Цангпо появился в повестке китайского правительства еще в 2020 году, и с тех пор опасения в отношении его осуществления только нарастают. Всё дело в том, строить ГЭС Китай собрался в Тибетском автономном районе на границе с Индией, при этом сама река Цангпо протекает по территории не только Китая, но также Индии и Бангладеш, что означает возможные конфликты из-за водных ресурсов, как, например, между Египтом и Эфиопией, а также Израилем и Палестиной.

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Чем будущая китайская ГЭС опасна для Индии?

Будучи выше по течению реки Цангпо, Китай способен контролировать водные ресурсы, поступающие в страны, находящиеся ниже по течению, то есть в Индию и Бангладеш. Для Индии строительство китайской плотины на Брахмапутре чревато следующими последствиями:

геополитическими: в случае возникновения очередной напряженности на индийско-китайской границе или в целом в отношениях между двумя странами, Китай всегда сможет использовать новую ГЭС качестве сдерживающего фактора

экологическими: регион, в котором Китай намерен построить супер-гидроэлектростанцию, сейсмически неустойчив. Ряд крупнейших землетрясений XX века произошел в районе Гималаев. После последнего землетрясения в Тибете, случившегося 7 января 2025 года, на многих уже построенных китайских плотинах образовались опасные трещины. Что бывает, когда происходит обрушение плотины хорошо известно: взять хотя бы случай с калифорнийской плотиной Сент-Фрэнсис, разрушение которой в 1928 году привело к гибели сотен человек и значительному затоплению территории.

Чем опасная новая китайская плотина для Бангладеш?

Речная система Брахмапутры обеспечивает около 65% водных ресурсов Бангладеш, которая находится еще ниже по течению реки, чем Индия. Полноценное течение реки поддерживает жизнь и деятельность миллионов жителей Бангладеш, и если с ней что-то случится, то Бангладеш окажется в уязвимом положении: пострадает транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и в целом экономика страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что будет делать Индия?

Сразу после того как в 2020 году Китай объявил о планах создания ГЭС мощностью в 60 ГВт, Индия решилась ответить тем же, задумав строительство собственной ГЭС на Брахмапутре, правда, мощностью поменьше, всего в 10 ГВт. Стоимость Многоцелевого проекта Верхний Сианг по строительству ГЭС в индийском штате Аруначал-Прадеш (подобный проект обсуждался еще в 2009 году) составляет более $13 млрд, а его осуществление чревато затоплением близлежащих деревень и переселением значительного количества местных жителей. Тем не менее индийские власти уверены, что их плотина нанесет удар по китайскому проекту, правда, они не уточняют, какой именно. В настоящий момент индийские власти осуществляют работу по составлению технико-экономического обоснования для проекта, против которых протестуют местные жители: они могут остаться без домов и не желают осквернения вод священной реки Брахмапутра.