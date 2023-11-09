Засуха в Турции: жителей страны призвали экономить воду

Проблемы с водой в Турции требуют от жителей и гостей страны осознанного отношения, так как они будут носить долгосрочный характер и в кратковременной перспективе никуда не пропадут, предупредил министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы.
Чиновник пояснил, что дефицит воды связан с глобальным изменением климата – это разрушительное явление угрожает всему миру.
"В условиях климатического кризиса мы являемся одной из стран Средиземноморского бассейна, которая в наибольшей степени пострадает от изменений климата. Повышение температуры воздуха, череда засушливых дней, испарение воды, связанное с этим, потребовали создания (иной) политики в целом"
– Ибрагим Юмаклы
Он подчеркнул, что водоснабжение жителей страны не прекращается.
В то же время, министр рассказал, что в сельском хозяйстве, например, в ответ на новые вызовы изменяется система орошения и полива – они производятся в период, когда испарение воды минимально.
"Мы ожидаем, что наши граждане будут более внимательно и чувствительно относиться к воде. Если нет воды, то нет и жизни. Если мы думаем об этом как о временном отрезке, то мы ошибаемся. Это часть нашей жизни"
– глава Минсельхоза