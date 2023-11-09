Засуха в Турции: жителей страны призвали экономить воду

Дефицит воды в Турции в 2023 году вынуждает власти обратиться к населению с призывом бережно относиться к воде. О текущей ситуации с водой в Турции рассказал глава Минсельхоза.

Проблемы с водой в Турции требуют от жителей и гостей страны осознанного отношения, так как они будут носить долгосрочный характер и в кратковременной перспективе никуда не пропадут, предупредил министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы.

Чиновник пояснил, что дефицит воды связан с глобальным изменением климата – это разрушительное явление угрожает всему миру.

"В условиях климатического кризиса мы являемся одной из стран Средиземноморского бассейна, которая в наибольшей степени пострадает от изменений климата. Повышение температуры воздуха, череда засушливых дней, испарение воды, связанное с этим, потребовали создания (иной) политики в целом"

– Ибрагим Юмаклы

Он подчеркнул, что водоснабжение жителей страны не прекращается.

В то же время, министр рассказал, что в сельском хозяйстве, например, в ответ на новые вызовы изменяется система орошения и полива – они производятся в период, когда испарение воды минимально.

"Мы ожидаем, что наши граждане будут более внимательно и чувствительно относиться к воде. Если нет воды, то нет и жизни. Если мы думаем об этом как о временном отрезке, то мы ошибаемся. Это часть нашей жизни"

– глава Минсельхоза