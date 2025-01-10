Гренландия: Как изменение климата влияет на мировую политику

Назвать притязания США на Гренландию неожиданными трудно. Дональд Трамп неоднократно выражал желание получить контроль над территорией острова, называя эту перспективу «абсолютной необходимостью», исключая военной силы, чтобы сделать Гренландию частью США. Что стало причиной столь решительных заявлений американского президента?

К чему приведет таяние льдов?

Гренландия, расположенная между Северным Ледовитым океаном и северной частью Атлантического океана, преобразилась за последние десятилетия из-за климатического кризиса. Большая потеря льда обнажила природные ресурсы острова, делая некоторые из крупнейших в мире неиспользованных запасов полезных ископаемых более доступными. Объемный анализ спутниковых изображений, опубликованный в прошлом году исследователями из Университета Лидса в Великобритании, показал, что автономная территория Дании – Гренландия - становится более зеленой из-за антропогенного глобального потепления.

Изменяющаяся окружающая среда привела к тому, что части ледникового щита острова превратились в водно-болотные угодья, кустарники и бесплодные скалы. Ученые неоднократно били тревогу по поводу таяния снега и льда на острове, предупреждая, что потеря ледяной массы может привести к увеличению выбросов парниковых газов и повышению уровня моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие в Гренландии полезные ископаемые?

Для горнодобывающих компаний отступление льдов может способствовать началу нового Эльдорадо по добыче полезных ископаемых для многих отраслей промышленности.

То, что происходит сейчас, интересно, потому что водные пути вокруг Гренландии становятся доступными все раньше и раньше, а закрываются с каждым годом все позже и позже. И возможностей попасть в эти отдаленные места больше, чем 20 лет назад

— Родерик Маккилри, исполнительный директор британской шахтерской компании.

По его словам, лед остается сформированным только в самых северных широтах, а в остальных частях острова наблюдаются отступающие ледяные щиты, обнажающие камни и потенциальные месторождения полезных ископаемых, которых раньше не было.

© Фото: Hannes Grobe/AWI/Creative Commons Attribution 3.0

Компания, в которой работает Маккилри, развивает три проекта в Гренландии:

крупную нефтяную концессию на востоке острова

титановый проект у американской космической базы Питуффик на северо-западе

проект Диско-Нууссуак на юго-западе.

Подчеркнув стратегический потенциал острова, как крупного мирового горнодобывающего центра, специалист заявил, что проект компании Disco может стать одним из крупнейших по добыче никеля и меди на планете.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как изменение климата влияет на логистику?

Тони Сейдж, исполнительный директор Critical Metals Corporation, которая разрабатывает один из крупнейших в мире редкоземельных активов в Гренландии, рассказал CNBC, что таяние льда на острове принесло его компании огромную пользу с точки зрения логистики. Компания смогла доставлять большие суда прямо из Северной Атлантики к месту своей деятельности в Танбризе на юге Гренландии. Создание фьорда глубиной 80 метров означает, что команда может использовать плавучий док вместо порта.

Теперь делать эти вещи стало проще. Если вы отправитесь в Россию, например, в Сибирь, то увидите, что там много вечной мерзлоты, и тем не менее им удается добывать много полезных ископаемых. Так что да, в Гренландии будет небольшая «золотая лихорадка»

- Сейдж.

Основным препятствием для развития деятельности горнодобывающих компаний остается отсутствие должной инфраструктуры. И тут Сейдж упоминает Данию, которая до сих пор не занималась на острове строительством железных дорог и автомагистралей:

Как только вы выходите за пределы маленьких городов и поселков, вы сталкиваетесь с отсутствием дорог и вынуждены пользоваться вертолетами.

Все эти факты показывают, почему для Дональда Трампа так важно получить право на остров, который долго рекламировался, как западная альтернатива почти монопольной роли Китая на освоение редкоземельных элементов.