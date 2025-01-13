Зачем Мирзоян летал в Вашингтон, а Пезешкиан в Москву?

На прошлой неделе в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали документ о стратегическом партнерстве. Реакция российского политического истеблишмента была максимально сдержанной. Через два дня в Москве подписали документ о всеобъемлющем партнерстве с Ираном.

Зачем Вашингтону стратегическое партнерство с Арменией?

Ереван и Вашингтон не в первый раз подписывают подобные документы, именуя их краеугольными достижениями в отношениях. Правда, дальше финансовой поддержки различных некоммерческих организаций дело, как правило, не доходит.

Традиционно стратегия армяно-американского сотрудничества на бумаге подразумевает диверсификацию торгово-экономических и энергетических связей Армении. В последнем документе аналитики усмотрели планы Еревана постепенно отказаться от поддержки России в области атомной энергетики. Правда, никакой новой АЭС, спроектированной по американским стандартам, строить в Армении никто не собирается, как и обрывать существующие экономические связи республики в пространстве евразийской интеграции.

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Реальная стратегия США в Армении развивается в пространстве военной аналитики и шпионажа. Скоро страну покинут последние российские пограничники, а членство Армении в ОДКБ уже год как заморожено. США надеются взять под контроль существующую в Армении инфраструктуру, не жалея средств на ее обновление.

Причем интересы Вашингтона распространяются за пределы Южного Кавказа: ему нужен надежный плацдарм, чтобы следить за ситуацией в Иране. Однако Турция преследует собственные региональные интересы, прежде всего, в вопросе с курдами; Грузия не имеет границы с ИРИ, а Азербайджан не при как условиях не станет поддерживать американский экспансионизм. Остается Армения, где нет нужды делить с кем-либо военные аэродромы и пункты дислокации войск.

В пользу постепенной милитаризации Армении говорит и то, что при Пашиняне армяно-иранские отношения также претерпели существенные изменения. Главы внешнеполитических ведомств ограничиваются редкими рабочими визитами, а администрация Пашиняна все реже упоминает южного соседа в качестве одного из ключевых региональных партнеров.

Это происходит на фоне ухудшения отношений Еревана и Москвы. Пашинян давно предлагает обществу отказаться от прошлого в пользу западных нарративов, убеждая его в том, что оно само разочаровалось в России в качестве стратегического союзника.

Для чего России и Ирану стратегическое партнерство?

На фоне демонстративного сближения Еревана и Вашингтона, неслучайной представляется встреча президентов России и Ирана, по итогам которой был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В третьем пункте соглашения отмечается, что если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая сторона обязуется не оказывать никакой помощи агрессору, разорвав с ним существующие связи.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Документ, очевидно, продиктован геополитическими событиями на Ближнем Востоке. Поскольку режим Асада в Сирии пал, может быть реализован сценарий расширения зоны нестабильности на Иран, поддерживавший Асада. Однако в таком случае любая поддержка недругов Тегерана может обернуться неблагоприятными последствиями для тех, кто, так или иначе, зависит от российского экспорта и импорта.