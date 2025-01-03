Успеть в уходящий поезд: Пашинян подписывает стратегический договор с США

Сегодня вечером главы МИД Армении и США подпишут в Вашингтоне договор о стратегическом партнерстве двух стран.

Не успело информационное пространство прийти в себя после новости о законопроекте в Армении о вступлении в ЕС, как правительство Никола Пашиняна преподносит новые сенсационные известия об углублении евроатлантической интеграции. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами ничем не уступает сближению с ЕС, а в каких-то моментах даже опережает. Если ЕС направляет в Армению своих наблюдателей, то американцы проводят военные учения с армянскими коллегами. Если в Брюссель приезжает Пашинян, то в Вашингтоне должен постоянно гостить его министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Если Европарламент принимает какие-то резолюции в поддержку Еревана и против Баку, то Конгресс США и Госдеп стараются не отставать от них.

Почти сразу после объявлении Ереваном цели вступить в ЕС Соединенные Штаты сделали свой шаг в укреплении влияния на Армению. 14 января 2024 года Арарат Мирзоян в Вашингтоне подпишет с госсекретарем Энтони Блинкеном соглашение о стратегическом партнерстве Армении и США. Церемония пройдет в 21:00 по московскому времени, как сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. Это событие, безусловно, отражает ускорение процессов сближения Армении с западными странами, и все это происходит на фоне растущей критики в адрес России и замораживания связей с ОДКБ.

Стратегия Армении по США

На фоне обострившихся дискуссий о роли России в Армении премьер-министр Никол Пашинян 4 июля 2023 года заявил о готовности страны поднять уровень взаимодействия с США до стратегического партнерства. Это решение не случайно: в последние годы Армения активно искала западные ориентиры в своей внешней политике, в частности, после того как во время и после завершения в 2020 году Карабахской войны армянское правительство начало сетовать на недостаточную поддержку со стороны Москвы и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пашинян даже намекал как-то, что именно Россию в Ерневане считают угрозой безопасности Южного Кавказа.

Принципы, заложенные в стратегическом соглашении Вашингтона и Еревана, предположительно, будут схожи с теми, которые действуют в рамках партнерства Украины с США. Эти принципы включают поддержку демократических реформ, соблюдение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Важно отметить, что такое соглашение подразумевает оказание помощи Армении со стороны США в области военных и экономических реформ, однако оно не предполагает прямого военного вмешательства американских сил в потенциальные конфликты.

В условиях ослабления связей с Россией и неурегулированности отношений и границ с Азербайджаном Армения судорожно ищет новых гарантов своей безопасности. Евросоюза хватает на то, чтобы мониторить азербайджанские позиции в бинокль с армянской стороны условной границы, но точно не хватит на защиту Еревана в потенциальном военном конфликте. На эту роль подходит только лидер НАТО - США.

Российский взгляд на соглашение

Насколько стратегическое соглашение с США, пока что без гарантий безопасности, обеспечивает защиту Армении - вопрос дискуссионный. Налаживая связи с одной великой державой, Ереван рушит важные для региональной стабильности отношения с другой. В России сомневаются, что Соединенные Штаты усилят безопасность на Южном Кавказе.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данное соглашение, выразил сомнение в том, что США действительно могут играть стабилизирующую роль в регионе, и указал на необходимость восприятия этого шага как решения, которое требует серьезного анализа.

"Я слышал, Арарат Мирзоян подписал с Блинкеном соглашение, договор о стратегическом партнерстве, но, опять же, это суверенное решение двух государств. Главное ведь не что подписал и не как оно называется, а что вытекает из этого", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал подписание соглашения, указав на то, что Россия обладает своими двусторонними отношениями с Арменией и намерена развивать их дальше. Он добавил, что США исторически не демонстрировали способности стабилизировать ситуацию в Южном Кавказе, что заставляет Армению учитывать риски, связанные с ее сближением с Западом.

В активизации армяно-американских контактов Россия усматривает попытку выдавить ее из региона. 27 ноября 2023 года Служба внешней разведки России сообщила, что Соединенные Штаты стремятся "подчинить" Армению, навязывая "демократизацию". По информации СВР, Вашингтон уже начал поддерживать прозападные партии в республике, которые должны будут проявить себя на парламентских выборах в 2026 году. Эти партии должны "бить по рукам" правительство, если оно будет отдавать приоритет "объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа", заключили в СВР.

Контакты Еревана и Вашингтона

С учетом растущего взаимодействия между Арменией и США стоит упомянуть и о других аспектах этой партнерской связи. В августе 2024 года Армения подала заявку на участие в "Соглашении 123" — документе, касающемся сотрудничества в области мирного атома. Представитель американского Госдепартамента отмечал тогда, что США придают значимость данной просьбе и положительно оценивают возможность углубления ядерного сотрудничества с Арменией.

Месяцем ранее, в июле 2024 года Армения и США также начали совместные военные учения под названием Eagle Partner 2024. Эти учения подчеркивают важность военного сотрудничества между двумя странами с целью улучшения взаимодействия в рамках международных миротворческих операций. Это уже вторые совместные учения. Предыдущие маневры Eagle Partner 2023 состоялись годом ранее.

Подписание соглашения о стратегическом партнерстве — это не просто еще один шаг в прозападной политике Армении, но и значимое событие, отражающее изменения в геополитической обстановке на Южном Кавказе. Пашинян уже не стесняется контактов с Западом и делает конкретные практические шаги по установлению и закреплению близких отношений с США/ЕС/НАТО.

Насколько ситуация изменится после инаугурации Дональда Трампа, сказать трудно. Ведь сама "бархатная революция", приведшая Пашиняна и его людей к власти, произошла при прошлом президентстве Трампа. В то же время тайминг подписания стратегического соглашения говорит о том, что в Ереване и Вашингтоне наверняка торопились. Для Джозефа Байдена важно записать в свой актив еще одну победу вдобавок к смене власти в Сирии, а Пашинян не хотел рисковать судьбой сделки при новой администрации в Белом доме.