Новые рекорды Азербайджана в Книге Гиннесса

В конце минувшего года два объекта, находящиеся на территории Азербайджана, попали в Книгу рекордов Гиннесса. Расскажем, что это за объекты, какие еще достижения азербайджанцев оказались в Книге рекордов и что собой представляет сама книга.

Что такое Книга рекордов Гиннесса?

В этом году Книга рекордов Гиннесса отмечает свое 70-летие. В 1955 году ирландская пивоваренная компания "Гиннесс", желая пресечь бесконечные споры между посетителями пабов о том, кто богаче, кто отважнее, кто успешнее, кто талантливее, заказала ежегодный справочник, содержащий информацию о разного рода рекордах. Составители утверждают, что сейчас она издается на 25 языках мира, а по тиражу уступает только Библии, Корану и сборнику ключевых изречений Мао Цзэдуна, где опубликованы отрывки из его речей, впервые изданному в Китае КНР в 1966 году.

Азербайджан и азербайджанцы в Книге рекордов Гиннесса

Повод для первого попадания Азербайджана в книгу рекордом был трагическим - самая ужасная авария в метро. В 1995 году в результате пожара в вагоне метрополитена в туннеле между станциями «Улдуз» и «Нариманова» погибло 300 и было ранено 400 человек.

В 2004 году живущий в Бельгии уроженец Азербайджана Фахраддин Велиев за 5 минут нарисовал силуэты 20 человек.

В 2004 году семилетний Алескер Гасанзадэ из Ленкоранского района Азербайджана за 1 час 45 минут отжался на кончиках пальцев 3000 раз, став самым юным рекордсменом, которого внесла в свои списки Книга рекордов.

Гусейн Резазаде родом из Южного Азербайджана попал в Книгу как самый могучий богатырь современности, подняв вес в 263 килограммов, п потом улучшив свой рекорд еще на полкило.

Азербайджанец Этибар Элчиев, живущий в Грузии, попал в Кингу за то, что магнитному притяжению тела удержал на нем полсотни металлических ложек.

Рекорды 2024 года

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Государственный флаг Азербайджана

8 ноября прошлого года на Площади государственного флага в Баку после ее реконструкции был установлен трехцветный флаг Азербайджана.

Благодаря своим параметрам (ширина — 36 метров, блина — 72 метра, вес — более 500 кг) флаг был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый большой флаг в мире».

Над полотнищем две недели трудились шестеро портных.

Для установки флага в апреле 2024 года началась сборка одного из высочайших в мире флагштоков. За этот проект взялась турецкая фирма «Чимташ».

Баку известен как «город ветров», поэтому требования к качеству и устойчивости флагштока такой высоты предъявлялись соответственные.

Конструкция флагштока представляет собой девять сегментов в виде стальных труб диаметром от 5,7 до 2 метров от основания до вершины и весом от 230 кг до 13 тонн и вращающегося сегмента на вершине.

Впечатления от всего объекта — площадь и сам флаг — вызывают восторг иностранцев и гордость азербайджанцев.

© Фото: media.az

Виноделы Азербайджана в Книге рекордов Гиннесса

В 200 км от Баку, недалеко от города Габала раскинулись залитые солнцем виноградники. Долина Савалан, окруженная высокими горами и окаймленная быстрыми реками, будто самой природой была создана для рождения особых сортов винограда. Здесь в 2007 году была основана компания Savalan, которая стала одной из самых популярных линеек вина премиум класса в Азербайджане.

Компания начала тесно сотрудничать со специалистами-виноделами из Италии — Эрманно Мурари, Эудженио Сартори, Даниэль ‘Андреа, Элиза Ваньони. Их вклад в производство лучших образцов марки Savalan трудно переоценить.

Для развития туристической инфраструктуры на территории SAVALAN — ASPI Winery было принято решение о создании музейного комплекса, а также размещения в нем емкости нестандартно большого размера и объема.

В феврале 2020 года в рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума между компаниями SAVALAN — ASPI Winery и компанией Garbellotto было подписано соглашение на заказ крупногабаритной деревянной бочки.

В результате пятилетнего труда пятидесяти высокопрофессиональных специалистов-бондарей была создана уникальная дубовая бочка, все детали которой создавались вручную.

В июне 2024 года бочка была установлена в музейном комплексе компании Savalan.

Сюрпризом для SAVALAN — ASPI Winery стало предложение от компании Garbellotto подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса на предмет необычайных размеров бочки. В итоге 18 декабря 2024 года на винодельню приехал официальный судья Книги Патель Правин Джасматбхай. В его присутствии бочка была заполнена вином. Выдержав все испытания и пройдя необходимые процедуры компаниям SAVALAV — ASPI Winery и Garbellotto был вручен сертификат «Самая большая деревянная винная бочка». Бочка вмещает 66579 литров при длине 4,9 метров и диаметре 4,75 метра.

Заполненную вином бочка в музейном комплексе винодельни Савалан может увидеть каждый.