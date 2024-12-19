Альтернативный туризм 2025: какие направления предлагают турагентства

Турфирмы начинают предлагать своим клиентам новые маршруты, способные оставить у них уникальные впечатления. Какие страны из категории «альтернативный туризм» стоит посетить в 2025 году?

В последние годы появилось новое понятие — «овертуризм» или «чрезмерный туризм». Так описывается ситуация, когда поток гостей превышает возможности того или иного туристического объекта. Одновременно набирает популярность тенденция к исследованию небанальных направлений, что всячески приветствуется мировой туристической индустрией.

Алматы (Казахстан)

Разнообразный рельеф Центральной Азии вызывает интерес современных путешественников со всего мира. В последние годы Алматы, как пишут путеводители, превратился из скучного постсоветского города в «крутой мегаполис»: отличная еда, бурная ночная жизнь, быстрорастущая сфера искусства и культуры, а также легкий доступ к одним из самых потрясающих пейзажей в мире, благодаря своему расположению у подножия Тянь-Шаня.

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Станции алматинского метро — это буквально произведения искусства, идеальное дополнение к музеям мирового уровня, таким как Государственный музей имени Абильхана Кастеева, где хранится более 20 тыс. произведений искусства, Центр современной культуры «Целинный», переезжающий в новое здание как раз в 2025 году.

Алматы считается родиной «кочевой кухни» — сочетания современных методов приготовления пищи и традиционных ингредиентов, используемых кочевниками, населяющими степные районы страны.

Качкарские горы (Турция)

Расположенные на северо-востоке Турции, между Черным морем и Грузией, Качкарские горы, известные как «Понтийские Альпы», предлагают потрясающую природную красоту и биоразнообразие. Этот район, с ледниками, озерами и водопадом Марал, известный своим мягким климатом и обилием полевых цветов, популярен среди туристов, а местные посевы фундука и чайные плантации способствуют развитию сельского хозяйства. Качкарские горы также популярны среди любителей катания на лыжах и хели-ски.

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Нуук (Гренландия)

Глобальное изменение климата сделало этот самый большой остров в мире, расположенный между Северным Ледовитым океаном и северной частью Атлантики, местом притяжения туристов. Столица Гренландии в последнее время стала более доступной, благодаря открытию международного аэропорта Нуук. Посетители острова могут осмотреть культурные достопримечательности города, в том числе Национальный музей, центр Айс-фьорда и скульптуру Седны — богини моря и морских животных в мифологии инуитов (коренной народ Гренландии). Нуук служит воротами в остальную часть острова с его северной красотой, включая айсберги, фьорды и дикую природу.

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Рабат (Марокко)

В 2025 году в Рабате ожидают ощутимый рост числа туристов, чему поспособствует открытие роскошных отелей, таких как Four Seasons и Royal Theater. В городе сочетаются современные и исторические достопримечательности, включая мечеть Хасана, музей культуры и Королевский дворец. Туристическая индустрия Марокко сейчас на подъеме, что подтверждает проведение здесь в декабре 2025 года Кубка африканских наций по футболу.

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Сьерра-Леоне

Страна в Западной Африке предлагает нетронутые пляжи, кристально чистую воду, а также исторические памятники времен работорговли на острове Бансе. Несмотря на трудности переходного периода, страна остается неизведанным сокровищем с дружелюбными местными жителями и захватывающими пейзажами. Столица Фритаун — оживленный город с рынками и музеями, а окружающий его тропический лес дает возможность для пеших прогулок и встреч с дикой природой.

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Итальянские поезда — Dolce Vita Orient Express

В наступившем году любители железнодорожных путешествий ожидают запуска этого проекта. La Dolce Vita Orient Express обещает изысканную кухню и романтику железных дорог. Роскошный поезд начнет свои путешествия с апреля по 8 маршрутам: из Венеции и Тосканы в менее известные части южной Италии, такие как Абруццо и Базиликата (маршрут «Вечные камни Матеры»), а также от Сицилии до Рима и обратно. Новые маршруты на 2025 год также включают трансграничное летнее сообщение из Милана в Сан-Рафаэль на Лазурном берегу Франции и сезонный ночной поезд из Рима в Лечче.

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Гилгит Балтистан (Пакистан)

Гилгит-Балтистан — сложный, но красивый регион северного Пакистана. Еще в 1970-х годах он был эталоном приключенческого туризма. Там находилась ключевая остановка на «Тропе хиппи» из Европы в Южную Азию. Десятилетия политической нестабильности положили конец таким путешествиям, но эпические горные вершины Пакистана до сих пор влекут туда путешественников. Здесь находится пять из 14 «восьмитысячников», признанных самыми высокими в мире. К ним относится К2, вторая по высоте гора в мире, но номер один по сложности и опасности. С точки зрения туризма и инфраструктуры трекинг в этом регионе делает Гималаи похожими на прогулку в парке. Однако, как предупреждают путеводители, все это рассчитано только на опытных и по-настоящему рискованных людей.