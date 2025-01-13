Посол Азербайджана в России назвал виновных в событиях Черного января поименно

Сегодня в посольстве Азербайджана в Москве прошел вечер памяти жертв событий Черного января, когда по заданию советского центра в Баку было убито 147 человек.

Об уроках Черного января рассказал свидетель тех событий, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев:

Дата 20 января священна для нас. Это годовщина кровавого нашествия советских войск в Азербайджан. Но в то же время это светлая дата, потому что с нее начинается движение к независимости. Это символ мужества, героизма азербайджанского народа, это символ верности традициям и принципам независимости.

Урок памяти

Мы прекрасно помним, как танки давили легковые машины наших граждан и машины скорой помощи, как раненых добивали штык-ножами. Мы знаем, что в автоматах Калашникова были использованы пули со смещенным центром тяжести, которые причиняют адские боли. Мы должны все это помнить

- Рахман Мустафаев.

Урок ответственности

К сожалению, не понесли никакой ответственности лидеры Советского Союза, которые организовали и спланировали трагедию :

лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев

его советник по идеологии Александр Яковлев,

заместитель министра обороны, генерал армии Валентин Варенников,

министр обороны СССР Дмитрий Язов,

министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин,

председатель КГБ СССР Владимир Крючков,

командир 106-й воздушно-десантной дивизии Александр Лебедь.

По словам посла, эти люди, пусть и посмертно, должны быть отождествлены с ответственностью за трагедию. Ответственность с ними должны разделить и руководители Азербайджана, которые знали о тех событиях, готовили их, «пригласили» армию, понимая, что власть может уйти из их рук; они хотели сохранить власть с помощью Советской армии:

первый секретарь ЦК Компартии республики Абдурахман Везиров

председатель Совета Министров Азербайджанской ССР Аяз Муталибов.

Рахман Мустафаев заметил, что Народный Фронт тоже хотел крови, считая, что чем больше ее прольется, тем быстрее они получат власть в свои руки.

Этот триумвират, я считаю, и является виновником этих кровавых событий

- Рахман Мустафаев.

Урок единства

Когда мы говорим об ответственности, надо вспомнить, что не все азербайджанские лидеры проявили пассивность в те дни. В Москве наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, хотя был в опале, в те сложные для него дни пришел в постоянное представительство и осудил события 20 января. Фактически, это был первый голос правды. 21 января 1990 года он назвал те события военным преступлением. Именно благодаря его позиции, уже когда он стал президентом Азербайджана в 1994 году, было принято специальное постановление, в котором события 20 января 1990 года получили достойную свою оценку

- посол Азербайджана в России.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:

20 января для всего азербайджанского народа, для всей нашей страны - самый трагичный, самый ужасный день. Я рада, что эту боль с нами разделяют в России… Тот день многим открыл глаза; и люди, которые никогда не слышали о Карабахе, никогда не знали, что это за конфликт, наконец, поняли на чьей стороне правда. Сегодня мы чтим память всех тех, кто невинно погиб.

Тамилла Ахмедова также поддержала инициативу общественных активистов, которые обратились к членам и председателю Норвежского Нобелевского комитета Йоргену Ватне Фриднесу с просьбой о лишении Нобелевской премии Михаила Горбачева как виновника в массовых убийств 20 января в 1990 года.

Директор московской школы №157 с этнокультурным азербайджанским компонентом Аида Кулиева рассказала о том, какой отклик события 20 января 1990 года нашли в Москве:

Все, кто на рынках продавали розы, 40 дней несли их к постпредству Азербайджана. Когда мы шли к Останкино, вся дорога была устлана цветами. И мы шли молча, не поддаваясь на провокации. Гейдар Алиев, беседуя с нами в посольстве, не только дал правовую оценку этих событий, он с нами беседовал о будущем Азербайджана, говорил, что каждый из нас можем сделать, он призывал молодежь учиться, развиваться, чтобы азербайджанцев узнали по их делам. Это наше единство в 1990 году дало импульс нашей победе в 44-дневной войне.