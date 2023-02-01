В память о жертвах и преступлениях "Черного января"

20 января 1990 года – одна из самых трагических дат позднесоветской истории. В эту ночь карательные отряды по заданию советского центра осуществили массовые убийства жителей Баку, лишив жизни 147 человек. Это был "Черный январь" – теракт властей против собственного народа и преступление против человечности.

Ровно 35 лет назад, в ночь на 20 января 1990 года, в тогда еще советском городе Баку было совершено чудовищное преступление центральных властей СССР против собственного народа – каратели на танках ворвались в азербайджанскую столицу, открыли беспорядочный огонь по прохожим и зданиям, принялись давить гусеницами машины и людей. В ту ночь, получившую в азербайджанской традиции название "Черный январь", погибло 147 бакинцев – они стали жертвами преступной политики высшего партийного руководства Союза, работавшего над распадом социалистического государства.

Зачем развалили СССР?

Корнем зла в истории "Черного января" стала алчность партийной верхушки СССР во главе с молодым генсеком Михаилом Горбачевым.

В годы "холодной войны" страны коллективного Запада, в чьих Конституциях были закреплены институты рыночной экономики и частной собственности, работали над сменой госстроя в социалистических странах, ведь институт народной собственности представлял угрозу и для их экономики, и для самых основ их государственности. Добиться своего им удалось тогда, когда западные интересы в ликвидации социалистического строя совпали с интересом советских элит, сформировавшихся после прихода к власти Никиты Хрущева, к приватизации гигантских государственных ресурсов СССР.

США и Европа пообещали Горбачеву и его сообщникам, что права элит на госимущество и финансы будут признаны, если СССР распадется на множество более мелких государств, не представляющих угрозы для Запада, с обязательной сменой в них строя с социалистического на капиталистический.

Крушить Советский Союз было решено путем провокаций межнациональных конфликтов. Сверху на места был спущен план по формированию и масштабированию националистических настроений – в кратчайшие сроки в советских республиках при видимом попустительстве спецслужб появились кружки националистов. В их программе были разжигание ненависти к соседним народам, подготовка боевиков и разработка терактов. Теракты, изображавшие "национальные погромы" должны были приводить к взрывному нарастанию межнациональной неприязни, что при показном бездействии властей вело к мотивации граждан голосовать за провозглашение независимости республик.

Как раскалывали Южный Кавказ?

Националистические кружки, управляемые из единого центра, действовали скоординированно. На Южном Кавказе клика Горбачева сделала ставку на армянский национализм, обеспечив поддержку и контроль армянских националистических организаций как в Армянской ССР, так и в Азербайджанской ССР – в Карабахе, в городе Ханкенди (помимо партийной верхушки эти структуры управлялись через армянскую диаспору кураторами с Запада).

Армянские националистические организации ставили своей целью создание мононационального государства и изгнание из Армении и Карабаха всех азербайджанцев. Власти на местах, конечно, видели, что в республиках поднимается волна армянского национализма, и докладывали наверх, однако их рапорты об антисоветской деятельности таких организаций игнорировались и оставались без ответа.

В азербайджанской среде таких организаций, нацеленных на изгнание представителей других национальностей, не существовало. Из-за этого в Азербайджанской ССР никто не был готов к агрессивным антиазербайджанским действиям армянских националистов.

Первый удар пришелся по азербайджанцам, проживавшим в АрмССР: зимой 1987-1988 годов армянские националисты выполнили план по изгнанию азербайджанского населения из города Кафан. Боевики прошли по заранее подготовленному списку адресов и выгнали не только из своих домов в Кафане, но и из АрмССР тысячи азербайджанцев – их заставили уйти пешком в сильный мороз через горы в Азербайджанскую ССР. Многие из изгнанников замерзли насмерть, другие получили тяжелые обморожения. Власти бездействовали как в АрмССР, так и в АзССР.

Немедленно был нанесен второй удар – в городе Сумгаит на исходе зимы 1988 года, на фоне митингов армянских националистов, требовавших отделения Карабаха от АзССР. Организаторам раскола Южного Кавказа было нужно быстро перевести формируемый армяно-азербайджанский конфликт в горячую фазу, пролить кровь, посеять вражду между народами и тем самым затруднить путь назад, к примирению. Вновь действовали боевики, их возглавлял Эдуард Григорян, лично убивший шестерых сумгаитских армян – они старались спровоцировать у азербайджанского населения стихийный ответ на волну армянского национализма; между тем в советских СМИ сумгаитские события представлялись как всплеск межнационального конфликта.

Жестокость идеологов и исполнителей разжигания армяно-азербайджанского конфликта объяснялась тем, что на территории Азербайджана армяне и азербайджанцы жили совершенно мирно, относились друг к другу очень дружелюбно и не могли представить даже возможность вражды. В многонациональном Баку традиции мультикультурального единства составляли особую цивилизацию бакинства, и именно на ее уничтожение с самого начала, с 1987 года, были направлены все усилия армянских националистов и их кураторов – ведь вражду требовалось заложить в сердца и бакинских азербайджанцев, и бакинских армян, иначе националистический проект на Южном Кавказе не смог бы реализоваться.

Что произошло 20 января 1990 года в Баку?

"Черный январь" был кульминацией плана советского центра по расколу Южного Кавказа: организация еще одного погрома, теперь непосредственно в Баку, за которым следует неадекватно жестокая реакция до того бездействовавшего руководства, чтобы сделать для бакинцев невыносимым существование в СССР, заставить их ненавидеть и советскую власть и все силовые структуры социалистического государства.

Начали вновь по плану, опробованному в Кафане: боевики прошли по готовым спискам адресов бакинских армян, где имитировали "национальный погром". Бакинские азербайджанцы всячески старались укрыть от националистов своих армянских родственников и друзей, но власти такие проявления межнационального единства не заставили изменить свои планы.

После нескольких дней подготовительных "погромов", создавших предлог для ввода войск в Баку, боевики по команде прекратили преступную деятельность – и тут же, прямо ночью 20 января 1990 года в азербайджанскую столицу вошли карательные отряды. Официально это были советские войска с задачей остановить кровопролитие, но в действительно на танках в Баку вторглись, переодетые в армейскую форму каратели с приказом убивать всех, кто попадется на пути, то есть пролить как можно больше крови.

Это был настоящий террористический акт. Каратели даже не пытались делать вид, будто "подавляют беспорядки" – они стреляли и давили тяжелой военной техникой детей, женщин, стариков, молодежь разных национальностей. "Черный январь" унес жизни 147 бакинцев.

Утром 20 января был произведен последний подлог: преступники покинули Баку, вместо них в расстрелянный город вошли настоящие советские войска.

Массовое убийство жителей Баку было предано огласке на следующий день, 21 января, когда общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, находясь в Москве, во всеуслышание заявил и о расстрелах бакинцев, и о разжигании армяно-азербайджанского конфликта, и о бегстве из АзССР первого секретаря ЦК Компартии республики Абдурахмана Везирова.

22 января 147 жертв "Черного января" были похоронены в парке имени Кирова, превращенном в память о погибших в Аллею шехидов. На их похороны вышел весь Баку. Коммунисты в АзССР стали не просто выходить из партии, но массово сжигать партийные билеты. Азербайджан не мог находиться в составе государства, управляемого врагами азербайджанского народа.

Азербайджан после "Черного января"

Полтора года спустя, 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики. Всего через 4 месяца, 26 декабря 1991 года, СССР перестал существовать.

Добившись своего, клика Горбачева оставила без внимания дальнейшие события на Южном Кавказе. Националисты, выращенные на деньгах и планах из центра, остались наедине с самими собой и принялись действовать самостоятельно. В Армении националистические силы быстро захватили власть и, провозглашая независимость республики, включили в ее Конституцию претензии на азербайджанский Карабах. В течение года они изгнали из Армении всех без исключения коренных жителей – азербайджанцев, около 200 тыс человек стали беженцами.

Стремясь отнять Карабах у Азербайджана, Армения развязала Карабахскую войну, и вплоть до возвращения в Баку к власти Гейдара Алиева и подписания документов о прекращении огня армянские войска оккупировали 20% территорий Азербайджанской республики. За 26,5 лет – от мая 1994 года по ноябрь 2020 года – пока велись бесплодные переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, армянскими оккупантами были разграблены ресурсы Карабаха и Восточного Зангезура, вплоть до того, что города были разобраны на строительные материалы и вывезены в Армению.

Свидетельством того, как глубоко поддерживали армянские политики самые радикальные националистические идеи, является недавно опубликованное видео с выступлением первого президента Республики Армении Левона Тер-Петросяна, заявившего, что националисты выполнили "мечту армянства" об изгнании азербайджанцев из Карабаха и Армении, чья мирная жизнь на этих землях была препятствием на пути к созданию мононационального государства.

Только осенью 2020 года благодаря подвигу азербайджанской армии Баку удалось принудить Ереван к миру и подписать капитуляцию в Карабахской войне. Захваченные территории были освобождены. Еще почти три года, пока азербайджанское руководство давало время побежденным врагам на переходный послевоенный период, в Ханкенди сохранялся тот самый очаг сепаратизма, на котором еще в 1987 году по решению Михаила Горбачева начали разжигать огонь армяно-азербайджанского конфликта, но в сентябре 2023 года был погашен и он.

Таким образом, более 30 лет заняла ликвидация Азербайджаном последствий программы развала СССР на своей земле. К сожалению, Армения упорствует в сохранении национализма, искусственно созданного в позднесоветские годы – нынешние власти не желают и слышать о возвращении изгнанных азербайджанцев, затягивают подписание мирного договора с Азербайджаном и сохраняют территориальные претензии на Карабах в Конституции. Для искоренения национализма в Армении все еще требуется большая работа.

Также надо открыть архивы, где хранятся документы по Сумгаитскому делу, и обеспечить полноценное правосудие и наказание для настоящих виновников и организаторов преступлений. Убийцы, подобные Эдуарду Григоряну, не должны оставаться на свободе.

Но и об организаторах и исполнителях массового убийства бакинцев в "Черный январь" 20 января 1990 года нельзя забывать – они должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона. Многие из них все еще живы и, следовательно, могу быть отданы под суд. "Черный январь" является преступлением против человечности, и у него нет срока давности.