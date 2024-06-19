Вестник Кавказа

МИД Армении и Франции обсудили возможности для развития сотрудничества

Давид Карапетян и Давид Бертолотти
© Фото: соцсети МИД Армении
Представители МИД Армении и Франции пообщались в Ереване. Встреча прошла в рамках международного форума.

В среду, 11 сентября, прошла встреча генсека МИД Армении и заместителя генсека министерства Европы и иностранных дел Франции. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах армянского ведомства в соцсетях.

Переговоры Давида Карапетяна и Давида Бертолотти состоялись в рамках форума "Ереванский диалог".

Центральной темой беседы стали вопросы, касающиеся развития отношений двух стран.

В частности, стороны поговорили о новых возможностях и форматах взаимодействия между министерствами.

Напомним, форум "Ереванский диалог" проходит 10 и 11 сентября.

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