Путин: Россия имеет огромный туристический потенциал

Владимир Путина призвал развивать туризм в России. Он оценил активный внутренний туризм и добавил, что страна обладает огромным туристическим потенциалом.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что руководство страны будет делать вся для развития внутреннего туризма.

Президент дал положительную оценку активному туризму в России и добавил, что привлекательность регионов сильно скажется на заинтересованности в нем бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что Россия обладает огромным туристическим потенциалом. При этом он сказал о важности развивать инфраструктуру и заботиться о природе.

Путин добавил, что жители России ориентируются на возможности страны, поэтому руководство будет делать все для развития данного направления.