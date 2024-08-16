Более 40 школьников выздоровели после отравления в столовой в Казахстане

Школьники, отравившиеся в столовой в Казахстане, идут на поправку. К настоящему времени из медицинских учреждений выписали уже более 40 учащихся.

В Казахстане выписали из больницы 43 детей, отравившихся в школьной столовой. Об этом рассказали 11 сентября в Минздраве страны.

"Выписаны в связи с выздоровлением 43 ребенка, пострадавших в результате инфекции. В стационаре продолжают лечение 53 ребенка, состояние которых оценивается как стабильное, без угрозы жизни"

– пресс-служба министерства

Напомним, на прошлой неделе 466 ученика школы №8 Мунайлинского района обратились в больницы Мангистауской области с симптомами отравления. Госпитализированы были 96 учащихся.