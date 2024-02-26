Отравление детей в Казахстане: школьные столовые пройдут проверку

В Казахстане, где отравилось более 450 детей, будут проверены школьные столовые. Проверки на соответствие санитарным нормам будут проводиться в течение месяца.

В Казахстане школьным столовым предстоит пройти проверку - ранее в республике отравились 460 детей, из них два оказались в реанимации.

"По состоянию на сегодня под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, 2 ребенка - в реанимации. Состояние всех пострадавших, включая детей в реанимации, стабильное с положительной динамикой"

– кабмин Казахстана

Проверки столовых во всех школах страны будут проводиться в течение ближайшего месяца, планируется проверить столовые на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

"Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущение повторения подобных случаев"

– правительство республики

Школьники массово отравились в одной из школ Мангистауской области на прошлой неделе.