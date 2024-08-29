Вестник Кавказа

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил "Газпром"

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил "Газпром"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Газпром" закончил ремонтные работы на газовой магистрали Северный Кавказ-Закавказье. С момента постройки это первое плановое обновление.

Газопровод Северный Кавказ-Закавказье отремонтирован благодаря "Газпрому". Сооружение обеспечивает голубым топливом Северную Осетию, Чечню, Ингушетию, а также Грузию и Армению, рассказали в компании.

"Бригады выполнили ремонт дефектных зон, установив стальные муфты и катушки, провели демонтаж временной камеры приема и монтаж временной камеры запуска внутритрубных устройств, подключили новый подводный переход длиной более 160 метров через реку Камбилеевку"

- "Газпром трансгаз Ставрополь"

Ремонтные работы планово проводились в первый раз с момента постройки газопровода в середине 1980-х годов. Их успели закончить на 2 суток раньше запланированного срока.

В компании отметили, что газовая магистраль имеет длину в 140 км.

Напомним, что российский газ идет в республики не только Южного Кавказа, но и Средней Азии. Поставки в Узбекистан и Киргизию транзитом через Казахстан увеличились в 2 раза с января этого года.

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