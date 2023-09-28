Вестник Кавказа

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН

Лавров выступит в конце сентября на Генассамблее ООН
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце сентября на полях Генассамблеи ООН состоится выступление главы российского внешнеполитического ведомства. На полях ГА ООН Сергей Лавров также проведет ряд встреч.

Глава МИД России выступит с трибуны Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом в ходе брифинга в среду рассказала Мария Захарова, официальный представитель российского министерства.

Она уточнила, что выступление Сергея Лаврова запланировано на 28 сентября.

"10 сентября открылась 79-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдет с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября"

– Мария Захарова

Кроме того, на полях ГА ООН у российского министра запланирован ряд встреч. В частности, он пообщается с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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