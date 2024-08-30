Стремления Турции вступить в БРИКС оценили в МИД РФ

Сергей Лавров заявил, что намерения Турции вступить в БРИКС серьезные, если власти делают соответствующие заявления. Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на участие в БРИКС.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров дал оценку недавним заявлениям о том, что Турция хочет присоединиться к БРИКС.

Он отметил, что, если власти республики делают конкретные шаги в этом направлении, то намерения Анкары насчет вступления, вероятно, серьезные.

"Исхожу из того, что когда руководство страны заявляет о том, что они делают конкретный шаг, то это основано на серьезных намерениях"

- Сергей Лавров

Ранее издание Bloomberg писало, что Анкара подала заявку на членство в БРИКС несколько месяцев назад. При этом власти Турции официально не подтверждали информацию.

После этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. По его словам, она рассматривается.

Кроме того, Ушаков добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение России приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.