Глава Минобороны Армении отправился в Китай

Руководитель армянского оборонного ведомства едет в Китай. На днях он побывал с визитом в Южной Корее.

Во вторник, 10 сентября, в Китай отправилась армянская делегация, возглавляемая главой Минобороны Суреном Папикяном. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Другие подробности предстоящего рабочего визита не сообщаются.

Напомним, несколько дней назад Сурен Папикян посетил Южную Корею. В рамках поездки он побывал на открытии саммита "Ответственный искусственный интеллект в военной сфере", поучаствовал в министерском обеде и пообщался с официальными лицами Южной Кореи, Сингапура и Финляндии.