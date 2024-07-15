Вестник Кавказа

Глава Минобороны Армении отправился в Китай

министр обороны Армении Сурен Папикян
© Фото: сайт Минобороны Армении
Руководитель армянского оборонного ведомства едет в Китай. На днях он побывал с визитом в Южной Корее.

Во вторник, 10 сентября, в Китай отправилась армянская делегация, возглавляемая главой Минобороны Суреном Папикяном. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Другие подробности предстоящего рабочего визита не сообщаются.

Напомним, несколько дней назад Сурен Папикян посетил Южную Корею. В рамках поездки он побывал на открытии саммита "Ответственный искусственный интеллект в военной сфере", поучаствовал в министерском обеде и пообщался с официальными лицами Южной Кореи, Сингапура и Финляндии.

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