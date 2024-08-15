Вестник Кавказа

Главу Минобороны оштрафовали в Армении

Сурен Папикян
© Фото: сайт Минобороны Армении
Руководителю оборонного ведомства предстоит заплатить штраф за административное правонарушение. Он совершил его два года назад

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян оштрафован за административное правонарушение, совершенное несколько лет назад. Об этом пишет армянская пресса.

Штраф министру выписала Комиссия по предотвращению коррупции республики.

Согласно информации, штраф связан с деятельностью Папикяна на посту главы правления партии "Гражданский договор". Он не выполнил требование закона о проведении всех денежных расчетов партии безналичным платежом.

Сумма штрафа составит 100 тыс драмов (около $260).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
820 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения начала совместные военные учения с США на своей территории

Армения начала совместные военные учения с США на своей территории

Армения и Грузия наметили план военного сотрудничества на 2024 год

Армения и Грузия наметили план военного сотрудничества на 2024 год

Глава Минобороны Армении встретился с военным советником Макрона

Глава Минобороны Армении встретился с военным советником Макрона

Франция продолжает вооружать Армению

Франция продолжает вооружать Армению

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы