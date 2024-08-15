Главу Минобороны оштрафовали в Армении

Руководителю оборонного ведомства предстоит заплатить штраф за административное правонарушение. Он совершил его два года назад

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян оштрафован за административное правонарушение, совершенное несколько лет назад. Об этом пишет армянская пресса.

Штраф министру выписала Комиссия по предотвращению коррупции республики.

Согласно информации, штраф связан с деятельностью Папикяна на посту главы правления партии "Гражданский договор". Он не выполнил требование закона о проведении всех денежных расчетов партии безналичным платежом.

Сумма штрафа составит 100 тыс драмов (около $260).