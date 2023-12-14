У брата Сержа Саргсяна конфискуют $9 млн

Огромную сумму денег и 14 домов могут конфисковать у брата экс-президента Армении, зачинщика армяно-азербайджанского конфликта Сержа Саргсяна. Следствие уверено, что все это было нажито Александром Саргсяном незаконно.

Александр Саргсян, брат бывшего президента и одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Сержа Саргсяна, может потерять крупную сумму денег и недвижимость в Армении – конфисковать все это требует Генпрокуратура, сообщают армянские СМИ.

Конфискация может совершена в рамках дела о незаконно нажитом имуществу. К нему, уверены правоохранители, относятся деньги – 3,5 млрд драмов, или $9 млн, передает Общественное телевидение.

Кроме того, отнять у брата экс-президента планируется и 14 объектов недвижимости, четыре из которых находятся в Ереване, остальные – в Котайкской области.

Также Саргсян может потерять четыре транспортных средства и имущество, принадлежащее трем компаниям, в том числе гостинице в Котайке.

Отметим, что все это имущество уже находится под арестом.

При расследование Генпрокуратура проверила имущество Саргсяна, которое оказалось в его руках с 1995 года.

Стоит добавить, что некоторое время назад Александра Саргсяна с семьей пригласили в надзорное ведомство. Однако и сам подозреваемый, и его родные, по словам его адвоката, оказались за границей.