Прокурор попросил освободить Сержа Саргсяна

Судебный процесс по уголовному делу компании "Флеш", обвиняемым по которому проходит в том числе бывший президент Армении, один из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Серж Саргсян, зашел в тупик в Ереване: прокурор попросил не наказывать подсудимых.

Серж Саргсян, один из зачинщиков конфликта между Арменией и Азербайджаном, руководивший страной на протяжении долгих лет, может быть освобожден от уголовной ответственности – с такой просьбой к суду обратился прокурор.

По его словам, махинации с гостендером по дизельному топливу для фермеров Саргсян и другие фигуранты совершили более чем 10 лет назад.

"Нужно констатировать что срок давности для привлечения к ответственности истек"

– прокурор

Поэтому представитель надзорного ведомства попросил суд, с одной стороны, признать Саргсяна и его соучастников виновными, но с другой – сразу снять с них уголовную ответственность.

Отметим, что двое других обвиняемых уже ушли из жизни.

Как уточняет Sputnik Армения, адвокаты Саргсяна оказались не готовы произнести речь, и заседание пришлось перенести. Теперь оно состоится ровно через 2 недели, 28 декабря.