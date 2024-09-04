Садоводы Ставрополья получили поддержку от государства

Ставропольские власти выделили больше средств на поддержку садоводства, чем в прошлом году. Это связано с увеличением посевных площадей.

Садоводства на Ставрополье получили больше помощи от местных властей, чем в 2023 году, передала первый замминистра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева.

"В этом году на поддержку садоводства предусмотрено порядка 412 млн рублей, в 2023 году на это было направлено 295 млн рублей"

- Елена Тамбовцева

Она отметила, что общий объем выплат на 40% больше в 2024 году.

Ежегодно на территории края увеличиваются площади плодово-ягодных угодий. Также становится больше садовых и виноградных хозяйств.

Сейчас ставропольские фермеры занимаются сбором урожая – уже собрано порядка 10 тыс т плодов и ягод.