Садоводы Ставрополья получили поддержку от государства

Ставропольские власти выделили больше средств на поддержку садоводства, чем в прошлом году. Это связано с увеличением посевных площадей.
Садоводства на Ставрополье получили больше помощи от местных властей, чем в 2023 году, передала первый замминистра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева.
"В этом году на поддержку садоводства предусмотрено порядка 412 млн рублей, в 2023 году на это было направлено 295 млн рублей"
- Елена Тамбовцева
Она отметила, что общий объем выплат на 40% больше в 2024 году.
Ежегодно на территории края увеличиваются площади плодово-ягодных угодий. Также становится больше садовых и виноградных хозяйств.
Сейчас ставропольские фермеры занимаются сбором урожая – уже собрано порядка 10 тыс т плодов и ягод.