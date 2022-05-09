Вестник Кавказа

Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне учредили в России

Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне учредили в России
Владимир Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Награду получат ветераны войны, в том числе труженики тыла, партизаны и другие.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте правовой информации.

На лицевой стороне награды изображен момент водружения советским солдатом Знамени Победы над Рейхстагом.

Отмечается, что медаль получат ветераны ВОВ, в том числе партизаны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, иностранцы и другие.

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