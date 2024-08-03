Вестник Кавказа

Дача Сталина на Рице будет открыта круглогодично в Абхазии

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии в рамках развития всесезонного туризма планируют сделать доступной туристам на протяжении всего года дачу Сталина на Рице. Зимой добраться до достопримечательности можно будет по озеру на катере.

Туристы в летние месяцы имеют возможность посетить в Абхазии несколько дач Сталина, самая популярная из них вскоре может начать принимать экскурсантов и зимой, рассказал начальник Управления госдачами Беслан Квициния.

Из всех дач Сталина в Абхазии больше всего туристы любят посещать дачу Сталина на озере Рица. Востребованный туристический объект планируется сделать доступным для туристов круглогодично. Сейчас на госдаче на озере Рица ремонтируется крыша, затем будет проведено отопление. В теплое время годы туристы добираются до дачи Сталина на Рице по автодороге, зимой туристов будут доставлять на катерах по горному озеру, поделился он.

Другая дача Сталина, расположенная в Новом Афоне, находится в самом плохом состоянии. Зданию требуется капитальный ремонт, а на содержание территории дачи площадью 117 га уходят большие суммы, рассказал Квициния в эфире радио Sputnik.

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