Ремонт дороги от Майкопа до Карачаевска окончен

Фрагмент автодороги между крупными городами Адыгеи и КЧР получил обновление. Работы проводились на участке в 6 км.

Около шести км дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск отремонтировано в Адыгее, рассказали в "Адыгеяавтодоре". Работы стали возможны благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На ремонт дополнительно было выделено порядка 150 млн рублей, так как дорога была интегрирована в годовой план немного позже.

Работы по обновлению начались после экспертной проверки дорожного покрытия. Также на состояние асфальта жаловались местные жители. Для них трасса имеет большое значение, так как соединяет несколько населенных пунктов.