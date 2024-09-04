Аномальная жара +37 накроет завтра Сочи

Температура воздуха поднимется до аномально высоких отметок завтра в городе-курорте Сочи, предупредили власти города. Воздух раскалится до опасных +37 градусов.

Сильная жара ожидается завтра в Сочи, предупреждение распространила пресс-служба горадминистрации.

В нем говорится, что волна зноя накроет курорт и "Сириус" завтра вечером и днем. Местами воздух будет прогреваться до +37 градусов.

Местных жителей и туристов просят по возможности оставаться дома, на улице находится в тени, избегать открытого солнца.

Тем, у кого проблемы с сердцем, лучше не выходить на воздух, а если избежать этого нельзя, то надо надеть головной убор и взять лекарства.

Спастись от жары помогут частые водные процедуры. А вот от спиртных напитков и купания в нетрезвом виде лучше воздержаться.

Напомним, в сентябре в Сочи начинается бархатный сезон. Средняя температура воздуха днем в этом месяце составляет 26 градусов.