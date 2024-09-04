Вестник Кавказа

Житель Дагестана насмерть разбился в ДТП с коровой

Житель Дагестана насмерть разбился в ДТП с коровой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана попал в автоаварию. Он наехал на корову на проезжей части. Мужчина был доставлен в больнице, где от повреждений умер.

Житель Дагестана столкнулся с коровой на трассе «Кавказ», он скончался, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел ночью 9 сентября в Каякентском районе. 31-летний владелец «Приоры универсал» врезался в животное, которое в это время находилось на дороге.

Отмечается, что мужчина получил серьезный травмы и был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не сумели.

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